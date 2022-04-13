Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови офісу президента Олексій Арестович.
За його словами, "це заходи" з професіоналізмом забезпечив сам полк.
Результати, повідомляє Арестович, такі:
"Азов" отримав істотне підкріплення; 36 бригада уникла розгрому по частинах і отримала додаткові серйозні можливості, фактично знайшла другий шанс; захисники міста, тепер уже спільно, серйозно зміцнили свій район оборони»
Радник глави ОП також констатував, що "система оборони міста приросла і зміцнилася" і армія України знає, що робить.
Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу
"Проведена спецоперація завдяки СБУ": Медведчука затримали, перші подробиці
100 тисяч людей опинилися за тисячі кілометрів від дому: стало відомо, куди рф переселяє українців
Битва за Донбас наближається до точки кипіння: у британській розвідці назвали терміни
Окупанти перекидають літаки і переодягаються в цивільне: Генштаб оприлюднив нові дані
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що в Маріуполі підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Бєлінського змогло вийти з оточення ворога і з'єднатися з полком «Азов»
Вийти вдалося кільком сотням морських піхотинців, в тому числі і пораненим.
Тим часом українська розвідка повідомляє, що керівництво Росії наказало знищувати будь-які докази злочинів своєї армії в Україні.
Так, після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії.
Зокрема, в Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних жителів. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори і знищити.
Нагадаємо, раніше Арестович пояснив, чому Україні вигідно, щоб Путін "ще пожив".
Також повідомлялося, що Росія готується відправити в Україну нову партію"добровольців".
Крім того Politeka.net писала, що від вояк рф приховують величезні втрати.