В обложеному Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти в результаті дуже ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком «Азов».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, "це заходи" з професіоналізмом забезпечив сам полк.

Результати, повідомляє Арестович, такі:

"Азов" отримав істотне підкріплення; 36 бригада уникла розгрому по частинах і отримала додаткові серйозні можливості, фактично знайшла другий шанс; захисники міста, тепер уже спільно, серйозно зміцнили свій район оборони»

Радник глави ОП також констатував, що "система оборони міста приросла і зміцнилася" і армія України знає, що робить.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що в Маріуполі підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Бєлінського змогло вийти з оточення ворога і з'єднатися з полком «Азов»

Вийти вдалося кільком сотням морських піхотинців, в тому числі і пораненим.

Тим часом українська розвідка повідомляє, що керівництво Росії наказало знищувати будь-які докази злочинів своєї армії в Україні.

Так, після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії.

Зокрема, в Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних жителів. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори і знищити.

Нагадаємо, раніше Арестович пояснив, чому Україні вигідно, щоб Путін "ще пожив".

Також повідомлялося, що Росія готується відправити в Україну нову партію"добровольців".

Крім того Politeka.net писала, що від вояк рф приховують величезні втрати.