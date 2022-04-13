Прокуратура проводит досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны.

В Херсонской области в селе Правдино оккупанты расстреляли мирных жителей. После этого рашисты решили уничтожить следы своего преступления. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.

"По данным следствия, 12 апреля 2022 года в селе Правдино Белозерского района военнослужащие вооруженных сил РФ расстреляли в жилом доме шестерых мужчин и одну женщину. После этого, намереваясь скрыть преступление, оккупанты взорвали дом с телами расстрелянных людей", — говорится в сообщении.

Прокуратура проводит досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств происшествия, а также идентификации погибших.

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