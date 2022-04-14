Российские оккупанты еще раз нанесли удар по Краматорску, о чем сообщил нардеп.

Как пишет Politeka.net, украинцы защищаются уже 50-е сутки от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и освободить полностью северную часть Украины. А сегодня, 14 апреля, стало известно, что оккупанты снова нанесли удар по Краматорску.

"Час назад ракета попала в ЭМСС, разрушив один из цехов, технологически важных для изготовления заказов. Количество жертв и разрушения уточняются.

Никаких военных там не было. Уничтожают промышленность Украины", - написал нардеп Максим Ефремов.

Украинцы сразу начали комментировать публикацию:

"Это сегодня прилетело? Боже.... Я даже не слышала взрыва, Не стоит говорить открыто о скоплениях людей и ТД. Что и где в городе работает. Сердце рвется на части когда родной город страдает", "Это ж какая-то падла небось наводку на завод дала. Чего бы просто так прилетело? Найти бы этого скота и придавить голыми руками", "Очень жаль".

Напомним, данные топ-оккупантов, которые руководят военными преступлениями в Украине

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