Как пишет Politeka.net, украинцы защищаются уже 50-е сутки от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и освободить полностью северную часть Украины. А сегодня, 14 апреля, стало известно, что оккупанты снова нанесли удар по Краматорску.
"Час назад ракета попала в ЭМСС, разрушив один из цехов, технологически важных для изготовления заказов. Количество жертв и разрушения уточняются.
Никаких военных там не было. Уничтожают промышленность Украины", - написал нардеп Максим Ефремов.
Украинцы сразу начали комментировать публикацию:
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"Это сегодня прилетело? Боже.... Я даже не слышала взрыва, Не стоит говорить открыто о скоплениях людей и ТД. Что и где в городе работает. Сердце рвется на части когда родной город страдает", "Это ж какая-то падла небось наводку на завод дала. Чего бы просто так прилетело? Найти бы этого скота и придавить голыми руками", "Очень жаль".
Напомним, данные топ-оккупантов, которые руководят военными преступлениями в Украине
А еще Politeka сообщала, что учителя на оккупированных территориях отказались помогать врагу
Также Politeka писала, что подорожание и инфляция: на сколько выросли цены в марте и чего ждать к концу года