НБУ сообщил новые данные о ценах на продукты питания, лекарства и топливо.

Национальный банк Украины сообщил о подорожание и обнародовал прогноз по инфляции. Об этом пишет пресс-служба нацрегулятора.

По данным НБУ, в марте потребительские цены ускорили рост до 13,7% (р/с). Прежде всего стремительно подорожали продукты питания, фармацевтические товары и топливо.

Что касается инфляции, то по итогам 2022 года она может превысить отметку в 20%, но остается контролируемой.

Отмечается, что такие меры направлены на сдерживание роста цен:

временная фиксация обменного курса гривны, которая будет сдерживать вероятное ухудшение ожиданий и подорожание импортных товаров;

снижение налогов;

фиксация цен на жилищно-коммунальные услуги;

административное регулирование цен на ряд продуктов питания и топливо.

Также в НБУ сообщили, что рассмотрение вопроса об изменении учетной ставки решено отложить. При текущих условиях ее влияние на функционирование денежно-кредитного и валютного рынков остается незначительным. Поэтому учетная ставка временно будет оставаться неизменной-на уровне 10%.

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