Национальный банк Украины сообщил о подорожание и обнародовал прогноз по инфляции. Об этом пишет пресс-служба нацрегулятора.
По данным НБУ, в марте потребительские цены ускорили рост до 13,7% (р/с). Прежде всего стремительно подорожали продукты питания, фармацевтические товары и топливо.
Что касается инфляции, то по итогам 2022 года она может превысить отметку в 20%, но остается контролируемой.
Отмечается, что такие меры направлены на сдерживание роста цен:
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- временная фиксация обменного курса гривны, которая будет сдерживать вероятное ухудшение ожиданий и подорожание импортных товаров;
- снижение налогов;
- фиксация цен на жилищно-коммунальные услуги;
- административное регулирование цен на ряд продуктов питания и топливо.
Также в НБУ сообщили, что рассмотрение вопроса об изменении учетной ставки решено отложить. При текущих условиях ее влияние на функционирование денежно-кредитного и валютного рынков остается незначительным. Поэтому учетная ставка временно будет оставаться неизменной-на уровне 10%.
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