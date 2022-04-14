Никакой бункер не спасет от наказания за тяжкие преступления и им дорога лишь в Гаагу.

Украинская разведка обнародовала данные и фото российских военных преступников, относящихся к высшему командному составу, сознательно выполняющим приказы путинского режима по уничтожению Украины.

Данные двух российских генералов обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Эти российские военные – "отбросы без чести, души и совести, которых никакой бункер не спасет от наказания за тяжкие преступления и им дорога лишь в Гаагу".

Один из них – Солодчук Валерий Николаевич, штатная должность – командующий 36 армией Восточного ВО ВС рф, генерал-лейтенант.

Он непосредственно участвует в открытом военном вторжении в Украину – командует подразделениями 36-й армии, выделенными в составе группировки войск "Восток". В период с февраля по апрель 2022 руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления.

Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области.

Осенью 2014 г. – весной 2015 г. руководил формированием на временно оккупированной территории Донецкой области 1 армейского корпуса 12 Командование резерва (далее Центр территориальных войск, 8 армия) Южного ВО ВС РФ. Командующий 1 АК.

Данные на Солодчука Валерия Николаевича, а именно биографии, паспорт, ИНН, адреса регистрации можно посмотреть здесь.

Второй российский военный преступник – Дворников Александр Владимирович.

С 8 апреля 2022 г. назначен командующим группировкой российских войск, задействованных во время открытого военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 г., до этого времени командовал группировкой войск "Юг".

Также он руководил армией рф в Сирии – его действия, в частности, привели к массовой гибели местного гражданского населения, квалифицированной международным сообществом как военное преступление. В 2016 году за выполнение преступных приказов Кремля получил звание "Героя россии".

Данные на Дворникова Александра Владимировича, а именно биографии, личные данные (паспорт, военное удостоверение, текущий адрес регистрации), информацию и фото членов семьи можно посмотреть здесь.



Напомним, начались массовые увольнения в отдельных частях рф, солдаты отказываются идти в Украину.

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