РФ сама обстреляла с. Климово в Брянской области и обвинила в этом Украину.

Это подтверждают свежие перехваты телефонных разговоров оккупантов, находящихся в распоряжении СБУ.

Так, находясь в Донецкой области, российский захватчик объясняет своей жене: «Это наши»

На вопрос супруги «зачем так делать?» отвечает: «Так надо. Так делают для того чтобы типа хохлы провоцируют. И вот потому попадают».

Как отмечают в СБУ, очевидно, Кремлю безразлично не только своих военных, но и гражданских россиян, также пострадавших от обстрела войск РФ.

«Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. По сути это ФСБшники. Просто сейчас они (Украина – ред.) никак не могли достреливать с такой расстояния до Климово», – поясняет по телефону оккупант.

Также он сообщил, что после этого решил написать отказ от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

Ранее в Минздраве России сообщили, что в результате обстрела Брянской области пострадали восемь человек, шесть из них госпитализированы, двое в тяжёлом состоянии. Ожидаемо, в обстреле обвинили Украину.

В СНБО же пояснили, что таким образом спецслужбы России приступили к реализации плана проведения терактов для нагнетания антиукраинской истерии в РФ.

Напомним, украинская певица Alyona Alyona сообщила о трагедии - не стало родного человека.

Также Politeka.net писала, что, согласно данным британской разведки, россияне потеряли два ключевіх военно-морских объекта.

Кроме того Politeka.net сообщала, что оккупанты больше не смогут производить свои ракеты "Кинжал".