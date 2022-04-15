Після повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили два ключові військово-морські об'єкти.

Тому існує ймовірність, що рф перегляне свою позицію в Чорному морі, - повідомляє розвідка Великобританії.

"Росія визнала, що крейсер «Москва» типу «Слава» затонув. Будучи флагманом Чорноморського флоту Росії "Москва" виконувала ключову роль як командного корабля, так і вузла протиповітряної оборони", – йдеться в звіті розвідки, опублікованому на сторінці Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

Відзначається, що цей інцидент означає, що Росія тепер зазнала збитків по двох ключових Військово-Морських об'єктах після вторгнення в Україну, першим з яких став російський десантний корабель класу «Алігатор» «Саратов» 24 березня.

Дані обставини, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію в Чорному морі.

Нагадаємо, крейсер "Москва" призначався для нанесення ударів по великих надводних кораблях противника, що забезпечує бойову стійкість корабельних протиповолодових груп, також могла здійснювати протиповітряну оборону віддалених з'єднань і вогневу підтримку десанту.

Корабель використовували у військових конфліктах в Грузії (2008), Сирії (2015) та Україні (2022).

Додамо, що тим часом стало відомо, що кораблі 1-ї Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG1) увійшли до Балтійського моря і братимуть участь у навчаннях із країнами-союзниками та країнами-партнерами.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, які населені пункти зараз штурмує ворог.

Також повідомлялося, що українські розвідники роздобули секретний документ про плани ворога.

Крім того Politteka.net писала, що Арестович пригрозив ударом у відповідь по Москві.