Тому існує ймовірність, що рф перегляне свою позицію в Чорному морі, - повідомляє розвідка Великобританії.
"Росія визнала, що крейсер «Москва» типу «Слава» затонув. Будучи флагманом Чорноморського флоту Росії "Москва" виконувала ключову роль як командного корабля, так і вузла протиповітряної оборони", – йдеться в звіті розвідки, опублікованому на сторінці Міністерства оборони Великобританії в Twitter.
Відзначається, що цей інцидент означає, що Росія тепер зазнала збитків по двох ключових Військово-Морських об'єктах після вторгнення в Україну, першим з яких став російський десантний корабель класу «Алігатор» «Саратов» 24 березня.
Дані обставини, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію в Чорному морі.
Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу
Окупант видав масштабні плани Путіна щодо України: "Якщо до 10 травня..."
Можуть просунутися: у Міноборони Франції розкрили ще одну мету масштабного наступу окупантів
Поставили завдання призвати 70 тис. осіб: мобілізація в "ДНР" провалилася
"Це той корабель, який посилали...": Арестович повідомив про 510 членів екіпажу палаючого крейсера "Москва"
Нагадаємо, крейсер "Москва" призначався для нанесення ударів по великих надводних кораблях противника, що забезпечує бойову стійкість корабельних протиповолодових груп, також могла здійснювати протиповітряну оборону віддалених з'єднань і вогневу підтримку десанту.
Корабель використовували у військових конфліктах в Грузії (2008), Сирії (2015) та Україні (2022).
Додамо, що тим часом стало відомо, що кораблі 1-ї Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG1) увійшли до Балтійського моря і братимуть участь у навчаннях із країнами-союзниками та країнами-партнерами.
Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, які населені пункти зараз штурмує ворог.
Також повідомлялося, що українські розвідники роздобули секретний документ про плани ворога.
Крім того Politteka.net писала, що Арестович пригрозив ударом у відповідь по Москві.