Про це виконавиця повідомила на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши також фото.

"Твої подвиги, куме, вберігали нам життя. Тепер ти будеш крилами закривати нам небо над Україною. Слава Тобі, воїне, і вічна пам'ять. Герої не вмирають", - написала Alyona Alyona.

Українці залишають у коментарях до посту слова підтримки та співчуття: "щирі співчуття, вічна пам'ять", "прийми мої щирі співчуття", "Наші співчуття, Альона! Слава герою! Нехай спочиває з Богом і отримує винагороду за те, що виконав найважливішу заповідь – полюбив людей так, що віддав власне життя за них».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в боях за Ірпінь загинув відомий український актор Паша Лі.

Паша Лі приєднався до ЗСУ незабаром після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. 6 березня стало відомо, що актор загинув від кулі російського снайпера.

Нагадаємо, в британській розвідці повідомили про ключові втрати рф в Чорному морі.

Також повідомлялося, що воїни ЗСУ знищили ворожий літак, який обстрілював житлові квартали.

Крім того Politeka.net писала, що СБУ оприлюднила передсмертне послання окупанта своєму братові.