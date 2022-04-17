Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как кадыровские "тик-ток войска" устроили стрельбу из танка по жилому дому в Мариуполе.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 53-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалась не только остановить врага, но и освободить в начале апреля север Украины. В одной из самых сложных ситуаций находится Мариуполь, где украинские войска окружены. Советник главы мэра города Петр Андрющенко опубликовал видео, где кадыровские войска ради крутого видео расстреляли многоэтажный жилой дом из танка. Об этом чиновник сообщил у себя в тг-канале.

"Если вы думаете, что ток-ток войско «кадыровцев» сражается только автоматами с пустыми окнами, то это не так.

Новый уровень - подогнать танк и расстреливать многоэтажки в уже оккупированном районе.

На этом видео часть Левобережного района, ближайшая к Восточному. Выстрелы в сторону домов, где нет наших защитников не менее 20 дней. Гражданские? Разве они волнуют оккупантов? Хорошее видео важнее жизни мариупольцев", - написал советник.

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