В Николаеве – катастрофическая ситуация с водой, центральное водоснабжение не работает 4-й день после обстрела оккупантов, повредили водовод Днепр-Николаев. О ситуации подробнее рассказал глава Николаевской ОВА в своем обращении в Телеграм-канале.
Людям приходится брать воду в реке и у источников. Александр Сенкевич говорит, что этот вопрос быстро решить не получится. В то же время Ким подмечает:
«Разобрались в ситуации. Вода будет так или иначе. Либо половина от наших нужд, либо будет как и раньше. Очень много помощи идёт от соседних областей. В любом случае будем с водой.
По военной ситуации. Время работает в нашу пользу. Пока враг готовит войска и мобилизацию, к нам идёт вооружение. Уже есть у них перестрелки между собой» - рассказывает глава ОВА.
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Мы писали, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проинформировал президента о дальнейшей военной помощи, которую Украине окажут в ближайшие дни. Об этом британский политик сообщил у себя в Twitter.
Борис Джонсон заверил, что Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцев ресурсами, необходимыми для защиты своей страны от российского наступления
Добавим также, часть пасхального обращения в воскресенье, 17 апреля, Борис Джонсон произнес на украинском языке.
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