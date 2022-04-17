Как пишет Politeka.net, украинцы уже 53-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Сложной ситуация остается в Луганской области, где враг продолжает постоянные обстрелы. В этот раз орки попали по собору, о чем сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Не смутило оккупантов и то, что сегодня, 17 апреля, празднуется Вербное воскресенье.
"Орки в Вербное воскресенье обстреляли храм в Северодонецке.
Это уже четвертый прилет в Северодонецкий Свято-Христо-Рождественский Кафедральный Собор.
На этот раз снаряды попали в крышу.
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орки обожают соревноваться с Богом, в Луганской области в результате обстрелов уже повреждено около 10 религиозных зданий", - написал глава области и добавил фотографии, на которых можно увидеть разрушения собора.
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