Дмитрий Комаров призвал эвакуироваться жителей из Донецкой и Луганской областей после того, как сам посетил Луганщину. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опубликовал сообщение от путешественника Дмитрия Комарова.

"Дмитрий Комаров посетил Луганщину, увидел собственными глазами, что орки сделали с нашей областью. Каждую минуту у нас слышны взрывы! В таких условиях жить невозможно! А что будет после наступления рашистов? Мы не сможем помочь Вам!", - сказал глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай.

Комаров рассказал, что на территории Луганской и Донецкой области проходит острая фаза вторжения оккупантов, поэтому гражданам следует быть осторожными.

"У врага нет принципов, чести, совести и он просто стирает с лица земли города и села и будет продолжать делать это с использованием артиллерии, авиации, ракет. Поэтому большая просьба ко всем: пожалуйста, эвакуируйтесь", – сказал Дмитрий Комаров.

Также мы писали, Владимир Дантес рассказал, что на российском сайте "Комитета защиты национальных интересов" он попал в список неугодных. На этом сайте можно найти имена известных артистов, блогеров, журналистов, активистов, политиков, правозащитников и прочих. Теперь и сам он там.

Как пошутил в сторис сам певец, его кандидатуру рассматривали как-то уж слишком долго, ведь он "подался еще в феврале".

Напомним, Дмитрий Комаров показал, как сейчас выглядит разрушенный оккупантами самолет "Мрія".

Как сообщала Politeka, Комаров показал, во что враг превратил уютны городок под Киевом.

Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" взволновал кадрами на фоне разрушенного города.