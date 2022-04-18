Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также он сообщил, что в Лисичанске ранены шесть патрульных полицейских – таков результат обстрела орками здания Управления

Двое погибших и четверо раненых в результате обстрела города Золотое.

Ранее Гайдай сообщал, что россияне ударили по спорткомплексу «Олимп» в Кременной – площадь возгорания 2400 кв. м. По области загорелись не менее 15 жилых домов.

«Артиллерийские обстрелы Кременной продолжались 17 апреля и ночью стали более частыми и мощными. Произошло воспламенение семи жилых домов, хозяйственных построек, лесной подстилки. Несколько часов назад снаряды россиян попали по местным объектам спортивной инфраструктуры. В частности, по недавно отстроенному по программе Президента «Большая стройка» спорткомплексу «Олимп», где обычно тренировались представители олимпийской сборной Украины…», - сообщал Гайдай.

По его словам, оставаться в области очень опасно, обстрелы не прекращаются.

Тем временем появилась информация, что враг обстрелял Львов – под удар попала гражданская инфраструктура.

Напомним, оккупанты также ударили ракетами по Днепропетровщине.

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