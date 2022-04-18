Количество захватчиков, которые больше никогда не вернутся домой из Украины, продолжает расти.

Так, согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 18 апреля в Украине погибло уже около 20 600 тыс. человек. При этом сутки назад, 17 апреля, сообщалось о 20 300 погибших солдат рф.

Таким образом всего за сутки оккупанты потеряли 300 человек.

Кроме того, было уничтожено: танков 790 ед, боевых бронированных машин - 2041 ед, артиллерийских систем – 381 ед, РСЗО - 130 ед, средства ПВО - 67 ед, самолетов – 167 ед, вертолетов – 147 ед, автомобильной техники - 1487 ед, кораблей/катеров - 8 ед, цистерн с ГСМ/ - 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 155, специальной техники – 27, пусковых установок ОТРК – 4.

Добавим, ранее в Сети появились кадры дымящегося крейсера «Москва» после того, как в него попали украинские ракеты «Нептун». Кроме того стало известно о гибели командира корабля Антона Куприна.

Капитан 1 ранга ЧМФ РФ участвовал в нападении на остров Змеиный и угрожал украинским военнослужащим ликвидацией. Также Куприн отдавал приказы на обстрел крылатыми ракетами украинских городов.

В базе "Миротворца" указывалось, что ракетный крейсер "Москва" под руководством Антона Куприна под видом учений находился в Средиземном море, откуда совершались ракетные удары по Сирии.

Напомним, мать рассказала, как оккупанты убили ее 13-летнего сына, когда они пытались спастись.

Также сообщалось, что россияне продолжают принудительную "мобилизацию", отлавливая мужчин на улицах и вытаскивая их из квартир.