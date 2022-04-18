Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в СБУ. «Новобранцев» одевают в форму без опознавательных знаков, забирают все документы и отправляют на передовую. Более того - чтобы они никуда не убежали, их возят в закрытых железнодорожных вагонах.
"Нас посадили и повезли. Куда ехали, мы не знали. А потом увидели... Наша задача, как я понял, мы вроде стройбатовцев были. Копай ... типа окопов. Непонятно зачем и непонятно для чего", – рассказал житель Донецка, который после такой «мобилизации» попал в украинский плен.
По его словам, он не принимал участия в боевых действиях, а только охранял блокпост по приказу своих командиров. Так и попал в плен.
В СБУ отмечают, что за свои поступки ему все же придется ответить.
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Добавим, ранее в украинской разведке сообщили, что мобилизация в ОРДЛО фактически была сорвана. Благодаря "новобранцам" россияне хотели укомплектовать 17 своих стрелковых полков, но мужчины призывного возраста не хотят становиться пушечным мясом и всячески избегают призыва.
В то же время для личного состава, который все же удалось привлечь, не проводят каких-то тренировок или инструктажей, а обеспечивают их непригодными для использования амуницией и оружием.
Напомним, в Сети опубликовали кадры, на которых, вероятно, пылает крейсер "Москва" после атаки.
Также сообщалось, что враг совершил ракетный обстрел Львова, есть раненые и погибшие.
Кроме того Politeka.net писала, что, по словам Арестовича, силы ВСУ нанесли новый удар по оккупантах в Чернобаевке.