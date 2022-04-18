Российские оккупанты открыли огонь по людям, которые ехали в безопасное место во время согласованной эвакуации. Это произошло в Киевской области возле села Победа. Погиб 13-летний киевлянин.
Об этом сообщило издание Настоящее время.
Мать мальчика и его брат находилась в момент трагедии рядом с ним. К счастью им удалось выжить.
По словам женщины, с начала полномасштабной российской агрессии, она с детьми уехала в поселок Победа, который в последствии заняли российские оккупанты. Оттуда они обстреливали город Бровары Киевской области.
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Пришло время, когда женщина решила бежать оттуда со своими детьми. Во время эвакуации войска страны-агрессора открыли огонь.
"Я ползла по полю и тянула за собой своего трехлетнего сына, а старший сын был в другом авто, и тут взрывы… Осколок перебил ему цепочку с крестиком. Знаете, мои родственники говорят, что это как нечистая сила", – рассказала женщина.
Почему по машинам стреляли – россияне так и не объяснили. Всех людей вернули обратно в село Перемога. Но семь человек, среди которых был Елисей, не выжили. Его тело забрали с поля через несколько часов, Инна похоронила его в саду, возле кустов малины. А через месяц, когда над Перемогой взвился украинский флаг, тело мальчика выкопали и перехоронили на кладбище в Броварах, откуда семья родом.
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