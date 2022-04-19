Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.
«Обострение уже началось, тяжелая ситуация, но наши защитники держат линию обороны. Отбили наступление в Рубежном, Попасной. У врага десятки потерь погибшими, наши бойцы подбили беспилотник «Орлан-10», тяжелую технику. То есть держат позиции, но, конечно, ночью было существенно увеличено и количество атак и обстрелов, и авиаудары наносились», – заявил Гайдай.
Также он в очередной раз призвал жителей Луганщины срочно эвакуироваться - времени на размышления не осталось. По его словам, в области осталось около 20% населения.
"Было где-то 340 тысяч человек, сейчас до 70 тысяч... остались именно те люди, которые все же почему-то держатся за свое имущество. Мы уговариваем их, договариваемся, но мы же не путаем – у нас эвакуация, а не депортация. Депортация у орков", - подчеркнул глава Луганской ОГА.
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Также Гайдай сообщил, что бои за Кременную продолжались трое суток, но тысячи жителей не успели эвакуироваться и теперь «в заложниках у россиян».
«Спасайте свои жизни, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованным в оккупационные войска. Тех, кто не соглашается, русские убивают на месте...», - предупредил Гайдай.
Напомним, враг подтягивает к Харькову новые ракетные дивизионы.
Также сообщалось, что украинские защитники ликвидировали еще одного командира из рф.
Кроме того Politeka.net писала, что враг готовит циничную провокацию на Пасху.