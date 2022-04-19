Про це попередив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов, повідомляє Укрінформ.
За його словами, на Великдень під прицілом ворожого вогню ризикують опинитися релігійні споруди.
«Це може бути не тільки на території нашої країни, але і на території Російської Федерації. Наша розвідка відпрацьовує всі сигнали. І вона дає нам інформацію, з якою ми бачимо, що вони можуть підірвати будь - який храм в Москві, в Ростові і звинуватити в цьому нас», - заявив Данилов.
Він підкреслив, що українські військові не піддадуться на провокації і не стануть відповідати на атаки агресора, завдаючи ударів по храмах.
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«Завдавати шкоди ворогові ми будемо в будь-якій точці світу, якщо це наш ворог. Що стосується храмів, особливо у Великодні свята, ми точно цим займатися не будемо. Чи будуть це робити окупанти? Будуть і будуть обов'язково, тому що це їх сутність», - заявив Секретар РНБО.
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