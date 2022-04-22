Как сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины, россияне также запрещают эвакуацию.

В частности, на сегодняшний день заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района, Харьковской области. Выезд возможен только на территорию РФ.

Также в разведке сообщают, что действует абсолютный запрет на доставку гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории. Местные жители предупреждены о том, что волонтеры, которые пытаются доставить помощь, расстреливаются. Так, недавно стало известно о расстреле волонтеров, ехавших из СМТ Шевченково.

Кроме того многие населенные пункты остались без электроснабжения. Не работают банкоматы, а продукты продаются по завышенным ценам. Отсутствует медицинская помощь и снабжение лекарствами. Дороги, в том числе грунтовые – заминированы. Также существуют проблемы с мобильной связью – в некоторых населенных пунктах ее вообще нет.

Добавим, в то же время глава Николаевской ОВА Николай Ким уточнил, что в области оккупированы уже около 20 сел.

«К югу от Снигиревки есть оккупированные села Николаевской области. Трудно сказать, сколько, но примерно 20. В некоторых селах, даже если нет российских военных, но они оккупированы — поставки идут с территории Херсонской области. Часть гуманитарного груза идет через коридоры, о которых мы договариваемся с ними», – сказал Ким.

В свою очередь мэр практически уничтоженного Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что под городом обнаружили новую 30-метровую братскую могилу.

"Наши местные рассказали, что сегодня возле Мангуша они вырыли братскую могилу и грузовиками привозят тела, которые пытаются скрыть там", - сказал Бойченко.

Новые могилы с жертвами оккупантов обнаружили и в освобожденной Бородянке Киевской области.

В одной могиле нашли тела двух мужчин 35 лет и 15-летней девочки, в другой – четырёх мужчин и двух женщин. На телах некоторых из убитых есть следы пыток.

Напомним, ранее Алексей Арестович рассказал, как можно освободить Херсон.

Также Politeka.net писала, что ВСУ готовятся ударить по Крымскому мосту.

Также сообщалось, что мужчин с оккупированной Херсонщины могут заставить воевать на стороне рф.