Тобто це знову підтверджує попередню інформацію про скупчення тіл загиблих в іншому місці в районі промзони в Маріуполі.

Місцеві жителі знайшли 30-метрову братську могилу під Маріуполем, яку вирили російські військові. Окупанти вантажівками привозять туди тіла загиблих маріупольців.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"У результаті довгого пошуку та ідентифікації місць масового поховання загиблих маріупольців встановлено факт облаштування та масового поховання загиблих маріупольців у с.Мангуш. В районі об'їзної дороги окупанти облаштували кілька братських могил розміром до 30 метрів кожна і вантажівками звозять тіла загиблих, фактично просто скидаючи їх насипом", - написав Андрющенко.

Він зазначив "цікаву деталь", що всі тіла поміщені в пластикові пакети. Тобто це знову підтверджує попередню інформацію про скупчення тіл загиблих в іншому місці в районі промзони в Маріуполі.

"Це прямий доказ військових злочинів і спроби їх приховати. Для всіх ЗМІ, хто може замовити і провести фіксацію через стільникові зв'язки надаємо позначку розташування могили", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.

Також Politeka писала, що окупанти в Маріуполі підготували відразу три цинічних плани по замітанню слідів.

Як Politeka писала, що мер Маріуполя назвав кількість жертв окупантів у блокадному місті.



