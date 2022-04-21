Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму. Он используется оккупантами для подвоза подкрепления своим оккупационным подразделениям.
Об этом заявил в эфире радио НВ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилова спросили, может ли Украина нанести удар по Крымскому мосту, так как он является каналом поступления помощи армии оккупанта.
"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", – ответил секретарь СНБО.
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Напомним, Крымский мост – это мост, который проходит через Керченский пролив и соединяет россию с захваченным Крымом. По данному пути кремль перебрасывает свои вооруженные подразделения и технику на территорию полуострова, а потом на юг Украины.
Напомним, Данилов заявил, что власть знала о планах рф и готовилась.
Как сообщала Politeka, в СНБО жестко предупредили мужчин, выехавших из Украины после 22-го февраля.
Также Politeka писала, секретарь СНБО Алексей Данилов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявили о начале второй фазы российского вторжения.