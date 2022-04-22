Об этом в интервью Фейгин Live заявил советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя заявление Путина на встрече с Шойгу о нецелесообразности дальнейшего штурма промзоны «Азовсталь».

«Они не могут взять "Азовсталь"… Не могут… За прошедшую ночь они понесли очень серьезные потери, пехоту покрошили. Второе – они понимают, что даже если поставить задачу взять "Азовсталь", они положат там самый главный и ценный ресурс – штурмовую пехоту, которая может выполнять такой сложный вид боевых действий, как штурм городских развалин. Им придется потерять тысячи две убитыми, прежде чем они добьют последнего украинского солдата", – заявил Арестович.

Советник главы ОП также отметил, что бомбежки страшными трехтонными бомбами, которые длились по разным данным от трех до пяти дней, также не помогли оккупантам взять «Азовсталь».

Комментируя ложь Шойгу относительно «взятия Мариуполя», Арестович отметил, что данное заявление сделано «не дожидаясь Пасха и 9 мая», чтобы «радостно» перебросить войска на север.

«А это означает, что у них не хватает войск на севере, а, значит, там дела плохи», - уверен Арестович.

Советник главы ОП заверил, что окружить «Азовсталь» противник не сможет, так как ему для этого штурма необходимо в два, а то и в три раза больше войск.

«А их нет. Они, дураки, объявили о взятии Мариуполя, а бои, при чем более результативные для украинской стороны, потому что российских войск стало меньше, продолжатся. И это означает, что угроза падения Мариуполя оступила – потому что войск не хватит его доштурмовать. Они будут все время получать по сопатке, каждый божий день, об этом будет знать весь мир, а они, дураки, уже объявили о взятии Мариуполя», - отметил Арестович.

Напомним, оккупанты несут большие потери на Луганщине.

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