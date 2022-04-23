Как пишет Politeka.net, украинцы уже 59-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Сложной ситуацией остается в Запорожской области, где враг контролирует часть территории. А сегодня, 23 апреля, стало известно, что оккупант обстрелял центр города Васильевка, где попал ракетой в жилой дом. Об этом сообщает Запорожская ОГА, передает "Оперативный ВСУ".

"Запорожская ОГА сообщает об обстреле

23 апреля, около 15.30, был произведен обстрел г. Васильевка. В жилой дом в центре города попала ракета системы "Ураган".

К счастью, ракета не разорвалась, пострадавших нет, но дом потерпел разрушения. Данный обстрел был произведен со стороны г. Бурчак, который временно находится под оккупацией, поэтому ВСУ никак не могли осуществить обстрел", - было отмечено в сообщении.

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