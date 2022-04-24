Жизни двух детей из Очеретинской общины забрали российские оккупанты в это пасхальное утро.

Об этом в Facebook написал начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли.

«За преступления, которые творят оккупанты на нашей земле, им не будет прощения ни от Бога, ни от людей. Берегите жизнь свою и своих детей. Именно это, а не обжитые квартиры и дома, является наивысшей ценностью. Все разрушенное восстановим. Главное-остановить орду. А гражданским-выжить", - подчеркнул Кириленко.



Он призвал жителей Донетчины, проживающих в прифронтовой зоне, эвакуироваться.

Напомним, Идет не по плану: в британской разведке назвали провалом слова Шойгу о "новых способах ведения боя".

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