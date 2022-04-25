Так, по словам главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, вечер 24 апреля выдался нелегким - произошел самый большой обстрел области за время полномасштабного российского вторжения.
«Девять вражеских ракет накануне ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ. К сожалению, 1 человек погиб, 7 человек пострадали, у них ранения разной степени тяжести. Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды», - сообщил Лунин, добавив, что у рашистов нет ничего святого.
«Они ответят за каждую разрушенную жизнь», - заверил Лунин.
Добавим, ранее в соцсети появилось видео пролета ракет в направлении Кременчуга и кадры пожаров.
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Напомним, также сообщалось, что силы обороны Украины продолжают наносить противнику значительные потери. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито семь атак врага.
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