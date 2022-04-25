Оккупанты штурмуют Попасную. Кроме того, в результате обстрелов в Луганской области пылают жилые дома и уже третий раз завод в Лисичанске.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, захватчики не оставляют попыток пробиться вглубь Попасной.

«Штурмовые действия со стороны россиян продолжаются и сейчас. В городе мощные обстрелы. Враг успеха не имеет. Несет весомые потери», - сообщил Гайдай.

Также он сообщил, что на Донбассе только за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены тринадцать танков, три артиллерийские системы, семнадцать единиц бронированной техники, четыре боевых бронированных машин и восемнадцать единиц автомобильной техники и четыре топливозаправщика. Подразделениями противовоздушной обороны были сбиты три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

В пасхальный день россияне обстреляли жилые кварталы Лисичанска, Рубежного и Горного, повреждено около 9 объектов, из них 2 многоквартирных и 4 частных жилых дома, хозяйственные постройки, гаражи, 2 объекта инфраструктуры, грузовой автомобиль.

В Северодонецке произошел обвал в многоэтажке, один человек спасен из-под завалов. В Лисичанске вечером орки попали в многоквартирный жилой дом, на одном из этажей загорелась квартира, а несколькими часами позже прилетело в соседний дом, тоже произошел пожар.

Утром россияне снова попали в нефтяной завод: там пылает трансформатор и один из неработающих цехов.

«В Горном горит жилой дом, но обстрелы настолько плотные, что спасатели пока не могут потушить пожар», - сообщил Гайдай.

Напомним, враг ударил ракетами по Полтавщине.

Также Politeka.net писала, что оккупантов гонят с Николаевщины, населенные пункты освобождают один за другим.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в российском Брянске пылает нефтебаза.