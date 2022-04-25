Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава правления Укрзализници Александр Камышин.
«Российские войска продолжают системно разрушать железнодорожную инфраструктуру. Сегодня утром под обстрел попали 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине. Как минимум 16 пассажирских поездов будут задержаны», - сообщил Камышин.
Уже появились данные о пострадавших, но их количество и характер травм пока не уточняется.
Также известно, что один из ударов пришелся по железнодорожной инфраструктуре в Ровенской области.
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Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Жертв нет.
В то же время в Винницкой области из-за повреждения тяговых подстанций обесточена железная дорога. В связи с этим будут задерживаться поезда.
Как сообщили в Укрзализныци, отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка-Козятин, Жмеринка-Козятин, Козятин-Фастов.
«Поезда, которые следуют по указанным участкам, задержаны, время задержки и перечень поездов будет сообщено отдельно", - говорится в сообщении.
Также УЗ опубликовала список поездов, которые задерживаются.
Напомним, в российском Брянске пылает нефтебаза.
Также сообщалось, что оккупантов гонят из Николаевской области, населенные пункты освобождают один за другим.
Кроме того Politeka.net писала, что на Луганщине враг не прекращает попытки штурма и продолжает нести значительные потери.