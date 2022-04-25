Про це, як пише Politeka.net, повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, загарбники не залишають спроб пробитися вглиб Попасної.
"Штурмові дії з боку росіян тривають і зараз. У місті потужні обстріли. Ворог успіху не має. Несе вагомі втрати", - повідомив Гайдай.
Також він повідомив, що на Донбасі тільки за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено тринадцять танків, три артилерійські системи, сімнадцять одиниць броньованої техніки, чотири бойових броньованих машин і вісімнадцять одиниць автомобільної техніки і чотири паливозаправники. Підрозділами протиповітряної оборони були збиті три безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".
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У Великодній день росіяни обстріляли житлові квартали Лисичанська, Рубіжного і Гірського, пошкоджено близько 9 об'єктів, з них 2 багатоквартирних і 4 приватних житлових будинки, господарські будівлі, гаражі, 2 об'єкти інфраструктури, вантажний автомобіль.
У Сєвєродонецьку стався обвал у багатоповерхівці, одна людина врятована з-під завалів. У Лисичанську ввечері орки потрапили в багатоквартирний житловий будинок, на одному з поверхів загорілася квартира, а кількома годинами пізніше прилетіло в сусідній будинок, теж сталася пожежа.
Вранці росіяни знову потрапили в нафтовий завод: там палає трансформатор і один з непрацюючих цехів.
«У Гірському горить житловий будинок, але обстріли настільки щільні, що рятувальники поки не можуть загасити пожежу», - повідомив Гайдай.
Нагадаємо, ворог вдарив ракетами по Полтавщині.
Також Politeka.net писала, що окупантів женуть з Миколаєвщини, населені пункти звільняють один за одним.
Крім того Politeka.net повідомляла, що у російському Брянську палає нафтобаза.