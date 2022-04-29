Как пишет Politeka.net, местные жители публикуют видео и фото, на которых можно увидеть огромный столб дыма и огня.
О пострадавших и причинах пожара пока местные «власти» не сообщают, но в пропагандистских российских каналах ожидаемо обвинили ВСУ.
«Наконец-то и тут красивое», «Опять орки курят в неположенном месте?», - комментируют кадры в Сети.
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Напомним, 25 апреля пожар на нефтебазе произошел в российском Брянске. В тот же день стало известно о пожаре на территории военного аэродрома в Уссурийске.
Ране под Белгородом полыхал склад с боеприпасами, а до этого, 1 апреля, также в Белгороде горела нефтебаза.
Комментируя участившиеся на территории рф пожары, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что таким образом россияне могут демонстрировать свое негативное отношение к вторжению их страны на территорию Украины.
«В России неизвестно, что происходит. В Уссурийске военная база горит, военкоматы горят, военные ВУЗы горят, какие-то склады, дома губернаторов. У меня ощущение, что в России началась партизанская война. Особенно это касается военкоматов — народ не хочет туда и препятствует», — заявил Арестович.