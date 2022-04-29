Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, сообщается, что на Слобожанском направлении враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе Харькова и наносит удары по подразделениям ВСУ на отдельных направлениях.

На Изюмском направлении активных наступательных действий оккупанты не проводили. Основные усилия враг сосредоточил на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их обстрелах.

На Донецком и Таврическом направлениях, с целью недопущения перегруппировки наших войск, враг обстреливает украинские позиции из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня вдоль всей линии столкновения.

«На временно занятых территориях оккупационные власти продолжают осуществлять меры по ограничению передвижения и задержания местных жителей и блокированию гуманитарных грузов с территории Украины. Кроме того, российские оккупанты грабят крестьян. Так, например, из сельхозобщества в городе Каменка-Днепровская похищено более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом», - говорится в сводке.

Также сообщается, что украинские защитники ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрудары.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены шесть танков, одна артиллерийская система, двенадцать единиц бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка.

Также за сутки было поражено пятнадцать воздушных целей: один самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

В свою очередь глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что за Орехово идут ожесточенные бои.

Враг неоднократно пытался штурмовать позиции ВСУ в районе Орехового и Светличного. Наши военные дают хороший отпор, однако россияне со всего имеющегося вооружения открывают огонь по населенным пунктам, уничтожая дома и инфраструктуру – там уже невозможно восстановить воду, свет и газ.

Напомним, в оккупированном Донецке горит нефтебаза.

Также Politeka.net писала, что генерал-майор раскрыл серьезную проблему оккупантов.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Алексей Арестович рассказал, как и когда Украина будет возвращать Крым.