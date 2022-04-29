В окупованому Донецьку горить нафтобаза в Кіровському районі. Кадри пожежі вже з'явилися в мережі.

Як пише Politeka.net, місцеві жителі публікують відео та фото, на яких можна побачити величезний стовп диму та вогню.

04:00 Донецк

Горит нефтебаза в Кировском районе

Опять орки курят в неположенном месте??? 😉 pic.twitter.com/scwtNEG0YF — hochu domoy v UA (@hochu_dodomu) April 29, 2022

Про постраждалих і причини пожежі поки місцева "влада" не повідомляє, але в пропагандистських російських каналах очікувано звинуватили ВСУ.

"Нарешті і тут красиве", "Знову орки курять в недозволеному місці?" ,- коментують кадри в мережі.

Донецк

Наконец-то и тут красивое)))) pic.twitter.com/fMBwkkI0oq — hochu domoy v UA (@hochu_dodomu) April 29, 2022

Нагадаємо, 25 квітня пожежа на нафтобазі сталася в російському Брянську. Того ж дня стало відомо про пожежу на території військового аеродрому в Уссурійську.

Рані під Бєлгородом палав склад з боєприпасами, а до цього, 1 квітня, також в Бєлгороді горіла нафтобаза.

Коментуючи пожежі, що почастішали на території рф, радник глави офісу Президента Олексій Арестович заявив, що таким чином росіяни можуть демонструвати своє негативне ставлення до вторгнення їх країни на територію України.

«В Росії невідомо, що відбувається. В Уссурійську військова база горить, військкомати горять, військові вузи горять, якісь склади, будинки губернаторів. У мене відчуття, що в Росії почалася партизанська війна. Особливо це стосується військкоматів-народ не хоче туди і перешкоджає", - заявив Арестович.