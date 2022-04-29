Таке припущення в інтерв'ю Politeka Online зробив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, "вилучати" Крим Україна буде політико-дипломатичним шляхом.

"За Крим, я підозрюю, вони (росіяни – ред.) будуть чіплятися вже тактичною ядерною зброєю. Це ж сакральна земелька. Але, як ми пам'ятаємо, перед початком конфлікту вони тему Криму взагалі не хотіли обговорювати І скрізь говорили, що вона закрита. А ось на стамбульській зустрічі цілком собі домовилися за 15 років вирішити проблему шляхом міжнародних консультацій", - нагадав Арестович.

Радник глави ОП також назвав причину, по якій російські переговірники змінили тактику.

"Тому що за 15 років хтось помре. А далі проблема Криму вирішується автоматично. Тому вони поставили термін, який їм зручний, щоб просто не мучитися з цією проблемою", - пояснив Арестович.

Коментуючи погрози росії застосувати ядерну зброю і вцілому почати ядерну війну, Арестович запевнив, що це лише елемент тиску.

"Ну куди, з ким? Як ви думаєте, як відреагує НАТО, коли побачить висунення засобів ядерного нападу, привидіння їх у стан бойової готовності і спробу кудись там рухатися. По-перше, передадсть всі найсерйозніші попередження, а якщо ні – ще що-небудь і військовим шляхом зробить, військово-політичним. Раптом охорона Путіна стане мільярдерами за один день", - заявив представник офісу Президента України.

Нагадаємо, після раунда переговорів з російською стороною в Стамбулі радник глави офісу президента України і член української делегації Михайло Подоляк повідомив, що зафіксувати позиції по Криму запропоновано протягом 15 років.

"З таких питань, як, наприклад, Крим, це також окремий пункт договору. Ми пропонуємо зафіксувати пропозицію України і Росії, і протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму і Севастополя окремо", - говорив Подоляк.

Нагадаємо, Арестович озвучив позитивний сценарій для України у війні з російськими загарбниками.

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