Оккупанты обстреляли россиянами еще 12 домов, Золотое-3 разрушен на 70 %, враг штурмует Орехово – за 30 апреля россияне 19 раз открывали огонь по жилым кварталам городов и сел Луганщины. Об этом информирует председатель ОВА Сергей Гайдай.

Шесть массированных артиллерийских обстрелов нанесли оккупанты по Северодонецку и Лисичанску, три по Рубежному и Попаснянщине.

Как следствие, еще 12 домов стали непригодными для жизни. Пять из них – многоэтажки в Северодонецке, еще две – в Рубежном. В этом городе также произошли возгорания двух частных домов.

В Камышевахе разрушено здание сельсовета, школа и многоквартирный дом. В Лисичанске перебит газопровод.

Пока известно об одном погибшем мужчине, который получил несовместимые с жизнью ранения в ночь с 29 на 30 апреля в Новодружеске.

Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Горная община – успейте эвакуироваться, пока ситуация не такая тяжелая, как в Попасной

Отметим, 1 мая будут эвакуировать жителей из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Горной общины. Людей призывают спасать свои жизни.

"Мы в усиленном режиме спасали людей из Попасной, но вынуждены приостановить эвакуацию из-за событий, которые произошли 29 апреля, когда мы потеряли связь с людьми в двух автобусах. Ситуация в городе крайне опасная. В попаснян было много возможностей уехать раньше: несколько раз эвакуационный поезд тронулся с местного железнодорожного вокзала, а затем – с Комишувахи. Очень долго автобусы могли добраться до центра города. Теперь все сложнее. Поэтому не ждите до последнего. Пока есть возможность-выезжайте подальше от» русского мира", который не жалеет ни женщин, ни детей. Сохраните жизнь", - призвал председатель ОВА.

Места сборов в Лисичанске, Северодонецке, Рубежном, Горном неизменны.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, какие города хотят штурмовать оккупанты

Как сообщала Politeka, СБУ разоблачила агентурную сеть, которая работала с российскими кураторами: сливали всю Луганщину

Также Politeka писала, что оккупанты могут создать "второй Мариуполь": под угрозой оказался еще один город на Донбассе