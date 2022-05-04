В страшном ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, следователями полиции найдено 27 останков погибших.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, из 38 пассажиров автобуса уцелело лишь 12 человек.

«Выжил, но в тяжёлом состоянии находится водитель бензовоза. 27 -й погибший, водитель микроавтобуса «Мерседес Вито», который по предварительной версии и стал виновником самой масштабной трагедии на дорогах Украины за последнее десятилетие», - сообщил Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось о 16 погибших. Трагедия произошла днем 3 мая на трассе Киев-Чоп.

Добавим, ранее стало известно о тяжелом ДТП, в результате которого беременная девушка потеряла ребенка. Трагедия произошла в Киеве у станции метро Бориспольская.

Там Audi на большой скорости влетел в легковой автомобиль ВАЗ, в котором находились молодые супруги и два их друга.

В результате аварии девушка, которая находилась на седьмом месяце беременности, потеряла ребенка и сейчас находится в коме в столичной больнице, где медики продолжают бороться за ее жизнь.

Напомним, также сообщалось, что в Киеве BMW сбило женщину с коляской.

Кроме того Politeka.net писала, что стала известна страна, которая знала, что Путин нападет на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, объявил, на какие компромиссы Украина не пойдет.