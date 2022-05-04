Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, из 38 пассажиров автобуса уцелело лишь 12 человек.
«Выжил, но в тяжёлом состоянии находится водитель бензовоза. 27 -й погибший, водитель микроавтобуса «Мерседес Вито», который по предварительной версии и стал виновником самой масштабной трагедии на дорогах Украины за последнее десятилетие», - сообщил Геращенко.
Напомним, ранее сообщалось о 16 погибших. Трагедия произошла днем 3 мая на трассе Киев-Чоп.
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Добавим, ранее стало известно о тяжелом ДТП, в результате которого беременная девушка потеряла ребенка. Трагедия произошла в Киеве у станции метро Бориспольская.
Там Audi на большой скорости влетел в легковой автомобиль ВАЗ, в котором находились молодые супруги и два их друга.
В результате аварии девушка, которая находилась на седьмом месяце беременности, потеряла ребенка и сейчас находится в коме в столичной больнице, где медики продолжают бороться за ее жизнь.
Напомним, также сообщалось, что в Киеве BMW сбило женщину с коляской.
Кроме того Politeka.net писала, что стала известна страна, которая знала, что Путин нападет на Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, объявил, на какие компромиссы Украина не пойдет.