Володимир Зеленський назвав умову для припинення вогню в Україні, а також назвав першорядне завдання для нашої країни.

У новому інтерв'ю виданню Wall Street Journal український президент заявив, що припинення вогню в Україні можливе тільки за умови, що російська влада буде зацікавлена в дипломатичних домовленостях.

Як приклад Зеленський навів ситуацію в обложеному Маріуполі, де днями почали евакуювати цивільних з підвалів заводу «Азовсталь». Організувати цей процес вдалося за сприяння ООН.

"Тим не менш, вони все одно здійснюють обстріли, бомбардування. Нам потрібно припинення вогню. Але воно стане можливим тоді, коли буде діалог і розмова лідерів двох країн. Якщо у нас буде зустріч з президентом Путіним, тоді до цього часу буде режим припинення вогню. Тоді ми з ним можливо домовимося особисто, що ми повинні брати особисто зобов'язання з припинення вогню, бажано публічні", - заявив Зеленський.

При цьому він окремо підкреслив, що режим припинення вогню не означатиме, що російські війська зможуть залишатися на своїх нинішніх позиціях і Україна отримає новий заморожений конфлікт.

"Ми не підемо на заморозку...", - стверджує президент.

За його словами, зараз завдання номер один для України-відновити свою територіальну цілісність.

"Відновити територіальну цілісність-це наше завдання номер один. Це відтіснити війська Російської Федерації до кордонів на 24 лютого. І все ж я вважаю, що ми можемо потім, показавши свою фортецю, перейти на дипломатичний шлях", - уточнив Зеленський.

Нагадаємо, окупанти несуть втрат більше, ніж за чотири роки боїв у Чечні.

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