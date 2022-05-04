"Останнім часом не всі країни відповідають демократичним принципам. Наприклад, та ж Угорщина відкрито заявляє про свою співпрацю з Російською Федерацією".

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі програми "Право на владу" заявив Секретар РНБО Олексій Данилов.

"Більш того, була попереджена заздалегідь Путіним, що буде напад на нашу країну. Ви бачили її позицію, але вона чомусь вважала, що зможе забрати частину територій. Цього не буде ніколи. Перемога обов'язково буде за нами, а ця країна, яка себе так вела ... Ну, подивимося, які наслідки будуть за підсумками цієї війни для цієї країни", - заявив Данилов.

Зазначимо, днями стало відомо, що прем'єр-міністра Угорщини і великого друга Путіна Віктора Орбана внесли в базу «Миротворця».

На сайті його називають посібником російських військових злочинців і співучасником злочинів влади рф проти України та її громадян.

Водночас керівник канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергель Гуляш заявив, що Будапешт накладе вето на будь-яку європейську пропозицію, яка призведе до обмеження імпорту енергоносіїв з Росії.

"Ми чітко дали зрозуміти, що ніколи не підтримаємо розширення санкцій Європейського Союзу проти Росії на енергетику", - заявив Гуляш.

Нагадаємо, ЄС має намір запропонувати заборону на російську нафту до кінця року через війну в Україні.

Нагадаємо також, що в CNN розкрили можливі плани Путіна на 9 травня, серед яких, зокрема, оголошення мобілізації.

Крім того Politeka.net писала, що на тимчасово окупованих територіях набирає обертів рух опору.

Також Politeka.net повідомляла, що, на думку Арестовича, росія готує в Україні "зерг раш".