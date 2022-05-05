Оккупанты открыли в захваченной Волновахе детский сад №8 "Теремок". И это при том, что город находится в непосредственной близости к линии боевых действий. Об этом сообщила Уполномоченная президента по правам человека Людмила Денисова.
По словам омбудсмена, для своих пропагандистских целей оккупанты подвергают опасности маленьких детей, создавая иллюзию мирной жизни.
"Вчера в Донецкой области, во временно оккупированном городе Волноваха, оккупанты открыли детский сад № 8 "Теремок". Для детей была проведена "праздничная" программа", - рассказала Денисова.
По ее совам, такие показательные мероприятия нужны оккупантам, чтобы создавать видимость мирной жизни. Это при том, что Волноваха находится на линии огня, в непосредственной близости к зоне боевых действий. Денисова подчеркнула, что город постоянно подвергается обстрелам. Так что работа детского сада – это прямое подвержение опасности маленьких детей.
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"Временная оккупационная власть сознательно пренебрегает безопасностью жизни гражданского населения, в частности детей дошкольного возраста", - отметила Людмила Денисова.
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