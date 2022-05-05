Вакарчук также не стал молчать о ситуации с Мариуполем

Популярный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поделился в своем Instagram специальным видео с обращением украинского защитника. Тот рассказал о ситуации на Азовстали и Мариуполе в целом.

«Это слова Воина, которым будут гордиться через сотни лет. С такими как он и теми, кто рядом с ним, Украина победит! Слава Защитникам Мариуполя! Слава Украине!» - прокомментировал видео артист.

Как и ожидалось, поклонники сразу поддержали пост звезды и обращения украинского защитника:

«Храни вас Бог 🙏💙; 💙 Молимся за вас❤️; 🙏 молюсь за вас ребята! Вы – настоящие герои! 🇺🇦; слава героям :); Господи, защити их🙏; Слава Героям✊🏻🇺🇦; Молюсь за Мариуполь, это боль нашей Украины😢🇺🇦 Держитесь родные, наши мужественные люди 🙏💙💛; Слава защитникам Украины 🌙; Наши герои! Мы верим в вас и молимся!».

Мы писали, в Мариуполе находится две вражеских батальонно-тактических группы. Помимо россиян там могут быть чеченские боевики. В Пентагоне подсчитали приблизительно колличество российских солдат, которые находятся в разрушенном украинском городе.

По словам спикера Пентагона Джона Кирби, общее количество оккупантов в этом городе может составлять около двух тысяч.

Примерно две БТГ россиян все еще находятся в Мариуполе.

Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.

Как сообщала Politeka, в Мариуполе ввели информационную блокаду.

Также Politeka писала, Мариуполь потерял воина, который с первых дней защищал город от оккупантов.