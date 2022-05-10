С начала 2022 года в 18 регионах Сибири и Дальнего Востока сгорели около 104 тыс. га леса. Но это еще не конец, ведь пожары на россии продолжаются и их некому тушить. Об этом сообщают Телеграм-каналы и публикуют кадры с места.

Так, в Башкортостане на Урале горит лес в природном заповеднике на склоне горы Малый Ямантау.

А в Иркутской области зафиксированы десять лесных пожаров общей площадью свыше 1,5 тысячи гектаров. Огонь распространяется с пугающей скоростью, его очень сложно локализовать.

Тушить, как известно, некому - всех отправили воевать в Украину.

Стоит отметить, что в Краснодарском крае также вспыхнули масштабные пожары, которые перебросились на жилые дома. Число пострадавших увеличилось до 19 человек. Шестеро из них - спасатели, семь человек погибли в нескольких селах.

Напомним, в россии массово сжигают военкоматы.

Как сообщала Politeka, в Красноярском крае рф выгорают дотла целые села.

Также Politeka писала, что целые улицы выгорели в российском городе из-за небывалого пожара.