Как сообщает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ,на момент катастрофы на борту находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа.

В результате пострадали более 40 человек и были госпитализированы. О погибших не сообщается.

Кадры катастрофы уже появились в Сети. На них можно увидеть, как огонь буквально охватил самолет, лежащий за пределами взлетно-посадочной полосы.

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Напомним, в марте текущего года в Китае потерпел крушение самолет, на борту которого было 132 пассажира и 9 членов экипажа. Самолет упал в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района.

В результате крушения все находившиеся на борту люди погибли.

Также сообщалось, что в рф выгорает дотла природный заповедник, тушить пожар некому.

Кроме того Politeka.net писала о сильном пожаре в отеле Киева.

В этот момент в здании отеля находились десятки людей.

По данным пожарных спасателей, горели 2 и 3 этажа 3-этажного здания с распространением пламени на кровлю и 1 этаж.