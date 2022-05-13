Враг уже может обстреливать «дорогу жизни», ведущую от Бахмута в направлении Северодонецка, Лисичанска и являющуюся единственным источником снабжения в Северодонецкую-Лисичанскую агломерацию.

Об этом в интервью «НВ» сообщил исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. По его словам, именно на Луганщине сейчас наиболее опасный участок фронта для украинских бойцов.

«Попасную взяли. На это россияне потеряли несколько недель, но все же. И что-то непонятное происходит в Белогоровке — то понтоны уничтожены, то снова работают. От Попасной до Белогоровки — несколько десятков километров (30 или 40). Россияне уже могут обстреливать, как говорил Гайдай, «дорогу жизни»», - отметил Михайлов.

По его словам, если россиянам удастся замкнуть это кольцо, это будет для них маленькая победа.

«Но это не сравнить с тем, что они пытались сделать — окружить весь Донбасс и всю группировку украинской ООС. Мы считаем, что это не удастся, но они могут как-то пытаться окружить Северодонецк, Лисичанск и устроить там второй Мариуполь», - предупредил исследователь.

Напомним, по сообщению главы Луганской военной администрации Сергея Гайдая, армия рф не теряет намерений и пытается построить переправу через реку Северский Донец, а ВСУ их успешно накрывают.

«Пять русские пытались построить переправу в селе Белогоровке», — заявил Гайдай.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович отметил, что это хоть и маленькая, но своя «Чернобаевка» для оккупантов в Луганской области.

Напомним, в украинской военной разведке объяснили, чем опасна оккупация острова Змеиный.

Также Politeka.net писала, что Арестович признался украинцам, что от них скрывал все это время.

Кроме того Politeka.net сообщала, что враг стягивает в приграничные районы артиллерию - в Генштабе назвали область, куда полетят снаряды.