У перші дні війни ситуація навколо офісу президента була настільки страхітливою, що впевненості в тому, що керівництво країни виживе не було ні в кого.

За словами радника ОП Олексія Арестовича, перші чотири дні після повномасштабного вторгнення рф він був упевнений, що працівникам ВП «каюк», пише Politeka.net.

Тоді він йшов в ефіри і не розповідав про реальний стан речей щодо того, що відбувається в центрі Києва.

"А що говорити? Добрий день, нам каюк. Був би моментальний обвал вольової складової, і кінець всьому. Я був упевнений, що ми не виживемо. Неможливо вижити, коли тобі кожні п'ять хвилин доповідають, що 300, 400, 1200 одиниць. І коли бої вже в центрі Києва, і доповідають охорона і військові, що 60 бойових зіткнень за дві доби було... Я не вірив, що ми виживемо", - розповів радник глави ОП в ефірі "Фейгін Live».

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Росія не відмовилася від планів захопити Київ.

Так, заступник начальника ГОУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що в планах окупантів: взяття під контроль території Одеської, Миколаївської і частково Запорізької областей, створення сухопутного коридору в "Придністров'я", захоплення території Центральної України, оволодіння Києвом, інсценування перевиборів в законодавчі і виконавчі органи влади проросійських сил, створення нового державного утворення і включення його до складу Росії.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому приєднання Херсонщини до рф не допоможе Путіну і що буде далі.

Також Politeka.net писала, що Зеленський заявив про поразку Росії і пояснив дії окупантів.

Також Politeka.net писала, що ворог стягує в прикордонні райони артилерію - в Генштабі назвали область, куди полетять снаряди.