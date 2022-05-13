Очевидцы делятся кадрами страшного природного апокалипсиса, пишет Politeka.net.
Тысячи людей горят и задыхаются одновременно.
В Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях сгорели сотни домой. В одном из сел найдены тела двух детей.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
"Нептуну приготовиться": обнародованы снимки подбитого корабля рф и происходящего в Черном море
В "Приват24" произошел сбой, клиентов ПриватБанка предупредили о неудобствах: "При входе в банкинг пишет..."
Огонь вспыхнул в зрительном зале: подробности и кадры сильного пожара в кинотеатре Киева
Новый вид пенсий вводят в Украине: кто получит до 7800 гривен, подробности закона
Справиться с огнем россияне пока не могут - военные самолеты, которые ранее использовались на тушении, сейчас переброшены на территорию Украины для ведения военных действий.
«Страх какой – тайга горит и прямо с нашей стороны улицы. Большой Кускун. Блин и, вроде, говорят, что все под контролем, но местные тетки плачут, просят мужчин о помощи. Хоть самой езжай», «Сибирь в огне: 700 домов сгорели, 12 человек погибли, еще сотни — остались без жилья. Сильнее всего пострадал Красноярский край: там погибли 7 человек и сгорело более 500 домов." Что будем делать? А давайте Галкина поймаем», «Это не фото из Ирпеня или Бучи – это Красноярский край. В результате лесных пожаров там сейчас горят десятки посёлков и деревень. Тушить некому — все ушли на фронт», - пишут в комментариях пользователи соцсетей.
Напомним, в россии массово сжигают военкоматы.
Как сообщала Politeka, в Красноярском крае рф выгорают дотла целые села.
Также Politeka писала, что целые улицы выгорели в российском городе из-за небывалого пожара.