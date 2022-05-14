Бойцы "Азовстали" недавно заявили, что есть возможность военным способом деблакировать Мариуполь.

Военный эксперт Агиль Рустамзаде оценил такую возможность.

"Человек, который находится в "Азовстали", не может знать ситуацию на фронте. Не может знать, какие есть силы свободные у Генштаба и Украины. Этот человек, к сожалению, лишен информации.

Параллельно с этим росСМИ афишируют и изымаются над заявлениями людей, которые делают это в интернете и газетах. Лучше бы эти люди использовали официальные каналы. Но с другой стороны я не могу их судить. Потому что 79 дней кошмара - это не каждый человек вытерпит. Они герои, но такая ситуация...

Речь идет о продолжительности боев, о накале обстановке и угрозе жизни. Но надо понять, что на Донбассе накала боев и угрозы для жизни больше. Тот фактор, что эти люди продолжительное время в таком кошмаре - это трудная история", - рассуждает Рустамзаде.

Отметим, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно.

Напомним, Украина входит в новую фазу войны: министр Резников предупредил, какой она будет.

Также Politeka.net писала, что Зеленский назвал имя президента, который предлагал ему уступить суверенитет Украины.

Кроме того Politeka.net сообщала, что враг стягивает в приграничные районы артиллерию - в Генштабе назвали область, куда полетят снаряды.