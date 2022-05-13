Усім очевидно, що росія значно переважає Україну в ресурсах. Втім, після 24 лютого українці не готувалися захищати країну тиждень, місяць чи до 9 травня, а розуміли, що протистояння буде довгим.

Про це, як пише Politeka.net, заявив міністр оборони Олексій Резніков, підбиваючи підсумки 78 днів війни з Росією. Він зазначив, що багато українців свідомо чи підсвідомо сприймали 9 травня як якийсь рубікон, враховуючи відданість рф символізму.

За його словами, в умовному періоді «до 9 травня» російські війська, що понесли величезні втрати, отримали поразку під Києвом і не змогли досягти жодної стратегічної цілі, змінили тактику.

«Вони втекли з Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини і визначили собі нові цілі – захоплення півдня та сходу України. Але цього знову не сталося», - заявив Резніков, додавши, що це завдяки масовому героїзму воїнів, згуртованості українців, міжнародній підтримці.

«Захисники Маріуполя – морська піхота, гвардійці, зокрема, з полку «Азов», Маріупольський батальйон ТрО, прикордонники, поліцейські, розвідники, бійці Служби безпеки – виграли для нас час і зберегли багато життів», - відмітив міністр.

Таким чином, заявив Резніков, до 9 травня росія отримала стратегічну поразку – не змогла знищити українську Державу шляхом військової інтервенції та зміни влади на російських маріонеток.

«Ми змусили її знизити масштаб цілей до оперативно-тактичного рівня. На цьому тлі ми входимо у нову – довготривалу – фазу війни. Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав», - пояснив міністр оборони.

Щодо того, як далі розвиватиметься хід війни з Росією, Резніков попередив:

«На нас очікують надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде – точно не скаже ніхто.

У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора.

Понад 1,5 тис. українських воїнів вже навчаються чи у найближчі дні розпочнуть опановувати техніку наших партнерів, щоб потім повернутися у якості інструкторів. Хтось, як артилеристи, одразу піде в бій.

Поки важке іноземне озброєння урівноважить сили і забезпечить злам на користь України, мине час. Зараз його присутність точкова, це треба розуміти».

За словами Резнікова, Україна вже отримує від партнерів важке озброєння. Більш того, зараз Україна вже веде переговори з партнерами не тільки про імпорт, а і про ремонт техніки, побудову спільних виробничих ланцюгів.

«Відбувається стратегічний злам на користь України. Цей процес триватиме певний час. У довгостроковій перспективі ці тенденції роблять поразку росії неминучою», - підкреслив міністр оборони України.

Резніков також запевнив, що зростання тиску санкцій та збільшення іноземної допомоги Україні у перспективі кількох місяців створять умови, за яких кремль остаточно втратить шанси досягти бодай якогось успіху.

«Тоді повинно з’явитися нове вікно можливостей для України», - впевнений Резніков.