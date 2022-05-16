Так, в новой сводке подчеркивается, что определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь (до семи батальонов) продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы, пишет Politeka.net.
Фиксируется деятельность мобильного комплекса радиомониторинга в приграничной полосе, в том числе и на территории Украины.
"Он действует с целью мониторинга сетей сотовой связи", - уточняют в ВСУ.
Также сообщается, что до 21 мая продлится следующий этап проверки боевой готовности сил реагирования Вооруженных сил Республики Беларусь.
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Тем временем на Северском направлении противник усилил контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и проводит демонстрационные действия, с целью удержания подразделений Сил обороны на направлении и не допущения их переброски в Восточную операционную зону.
Добавим, что в Госпогранслужбе сообщили, что 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ вышел на участок государственной границы с рф в Харьковской области. Соответствующие кадры уже опубликованы в Сети.
Напомним, оккупанты на захваченных территориях устроили мобилизацию женщин.
Также Politeka.net писала про вражеские мины на побережье Одесской области - после подрывов военные сделали срочное заявление.
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