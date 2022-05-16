В Генштабе ВСУ сообщили, сколько подразделений и зачем Беларусь стянула к границе с Украиной.

Так, в новой сводке подчеркивается, что определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь (до семи батальонов) продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы, пишет Politeka.net.

Фиксируется деятельность мобильного комплекса радиомониторинга в приграничной полосе, в том числе и на территории Украины.

"Он действует с целью мониторинга сетей сотовой связи", - уточняют в ВСУ.

Также сообщается, что до 21 мая продлится следующий этап проверки боевой готовности сил реагирования Вооруженных сил Республики Беларусь.

Тем временем на Северском направлении противник усилил контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и проводит демонстрационные действия, с целью удержания подразделений Сил обороны на направлении и не допущения их переброски в Восточную операционную зону.

Добавим, что в Госпогранслужбе сообщили, что 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ вышел на участок государственной границы с рф в Харьковской области. Соответствующие кадры уже опубликованы в Сети.

Напомним, оккупанты на захваченных территориях устроили мобилизацию женщин.

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