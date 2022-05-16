В ОРЛО в рамках мобілізації окупанти поінформували керівників підприємств про те, що необхідно провести "звірку даних".

Окупанти влаштували приховану мобілізацію на тимчасово захоплених територіях, причому російські збройні сили планують закликати навіть жінок. Про це повідомляє в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.

За словами Денисової, таку приховану мобілізацію проводять в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, всіх чоловіків віком до 60 років, прописаних у місті Саки та Сакському районі, викликають до військкомату для проведення звірки.

В ОРЛО в рамках мобілізації окупанти поінформували керівників підприємств про те, що необхідно провести "звірку даних" жінок у віці від 18 до 45 років. Причому це стосується лише жінок, які працюють за фахом: бухгалтер, кухар, медсестра, лаборант, водій, машиніст, прибиральник.

Денісова зазначила, що статтею 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни заборонено примусово мобілізувати громадян, які опинилися під владою сторони конфлікту.

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