Окупанти влаштували приховану мобілізацію на тимчасово захоплених територіях, причому російські збройні сили планують закликати навіть жінок. Про це повідомляє в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.
За словами Денисової, таку приховану мобілізацію проводять в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, всіх чоловіків віком до 60 років, прописаних у місті Саки та Сакському районі, викликають до військкомату для проведення звірки.
В ОРЛО в рамках мобілізації окупанти поінформували керівників підприємств про те, що необхідно провести "звірку даних" жінок у віці від 18 до 45 років. Причому це стосується лише жінок, які працюють за фахом: бухгалтер, кухар, медсестра, лаборант, водій, машиніст, прибиральник.
Денісова зазначила, що статтею 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни заборонено примусово мобілізувати громадян, які опинилися під владою сторони конфлікту.
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