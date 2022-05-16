На своїй сторінці в Instagram Іванка розмістила пост з проханням допомогти молодій мамі-одиначці.

Судячи зі сторіс, одна з підписниць звернулася до дружини Сасанчина в особистих повідомленнях, аби поскаржитися на життя та попросити підтримки. Іванка вирішила допогти, але чомусь супроводила пост не знімком нужденної дівчини, а власним фото зі своєю племінницею Міланкою, що збентежило підписників.

"Молода мама залишилася сама з малою дитиною 2 роки, взагалі без грошей. З чоловіком розійшлися незадовго до війни. Після бомбардування міста Чернігів, вона один на один з сином. Допоможіть хоч якимись грошима. Благаю", — написала Іванка.

"А чому описується, що мама "один на один із сином", а на фото дівчинка???", "Там є волонтерські організації при міській владі,нехай обовязково звернеться ще до них. Надають памперси, їжу", — пишуть в коментарях.

Сама ж дружина Сасанчина зараз з донечкою повертається додому з Польщі, куди вона втікала від війни. Мабуть, Іванка возз'єднається з чоловіком: хоча тривалий час вони сварилися і говорили про можливе розлучення, але на Великдень знову засвітилися разом і навіть запланували вінчання.

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