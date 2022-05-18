Как сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение телеграм-канала Вооруженных сил Украины, взрыв прогремел в районе здания бывшей райгосадминистрации и зеленой поликлиники, где размещена "комендатура" ВС РФ.
«Подорвали две гранаты и началась перестрелка», - сообщили в ЗСУ.
По даннім местніх журналистов, автоматные очередислышали и в районе улицы Шмидта, а вокруг штаба оккупационных войск перекрыли дорогу.
Добавим, ранее стало известно, что в Мелитополе украинские партизаны убили российских военных высокого ранга. Об этом сообщили в Запорожской ОВА. 17 мая в течение всего дня оккупанты проводили усиленные проверки частного транспорта в поисках партизан.
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Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказывал, что в Мелитополе партизаны "утилизировали" уже более 100 оккупантов
"По данным разведки, подтверждено уничтожение 100 оккупантов. Оккупанты пытаются найти хоть кого-то, но не могут, ведь против них весь Мелитополь", - рассказывал Федоров в конце апреля.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты напуганы "партизанщиной" и уже начинают учить украинский язык.
Также Politeka.net писала, что враг ведет наступление сразу в пяти направлениях.
Кроме того сообщалось, что западноевропейские политики начали беспокоиться относительно того, что Украина действительно может победить в войне против Путина.