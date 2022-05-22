Мощное стихийное бедствие обрушилось на американский город Гейлорд (штат Мичиган) в пятницу, 20 мая. Подробности о нем местные СМИ со ссылкой на заявления властей сообщили на следующий день.

Ураган обрушился на город, разрушая все на своем пути. Скорость ветра достигала 140 миль в час, сообщила Национальная метеорологическая служба США. Мощные порывы ветра повреждали крыши домов, переворачивали авто и выкорчевывали деревья.

Известно, что в результате торнадо два человека погибли и еще 44 были госпитализированы с различными травмами. В городе разрушена часть жилых домов и коммерческих зданий.

Также стихия сильно повредила линии электропередачи.

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Местные жители рассказывают о том, что в момент урагана город охватила «чистая паника». По их словам, завывания ветра в момент обрушения торнадо на город звучали как грузовой поезд.

Сейчас жители города и местные власти занимаются разбором завалов. Некоторые дороги остаются заблокированными из-за обвалившихся столбов, деревьев и другого мусора. На ночь в Гейлорде введен комендантский час.

Напомним, новое огненное ЧП в украинском отеле: людей спасали через окна.

Как сообщала Politeka, взрыв прогремел в оккупированном Мелитополе, что известно на данный момент.

Также Politeka писала, что новый сильный пожар бушует в россии: улицы затянуло черным дымом.